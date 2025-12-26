Yeni Şafak
İŞKUR iş ilanları ile Türkiye genelinde binlerce personel alımı yapılacak

İş arayanlar için İŞKUR iş ilanları, İŞKUR e-Şube ve güncel iş ilanları en önemli başvuru kaynakları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde yayımlanan ilanlara İŞKUR e-Şube üzerinden hızlı ve ücretsiz şekilde erişilebiliyor, meslek, şehir ve çalışma türüne göre filtreleme yapılabiliyor. Adaylar, özgeçmişlerini sistemde güncelleyerek İŞKUR iş başvurusu işlemlerini online olarak gerçekleştirebiliyor ve kendilerine uygun güncel iş ilanları için anlık bildirimlerden yararlanabiliyor. İşte Türkiye geneli güncel İŞKUR iş ilanları.

İŞKUR iş ilanları ile Türkiye genelinde binlerce personel alımı yapılmaktadır. İŞKUR e şube üzerinden kolayca erişilebilen güncel iş ilanları, özel sektörden kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunar. Güncel iş ilanları arasında güvenlik görevlisi, garson, şoför, muhasebe elemanı, temizlik personeli, satış temsilcisi, beden işçisi, aşçı, hemşire ve benzeri birçok pozisyon yer almakta olup, KPSS şartı aranmadan başvuru yapılabilmektedir. İşte İŞKUR e-Şube güncel açık iş ilanları.

TÜRKİYE GENELİ İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

