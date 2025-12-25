SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK ZAMMI 2026 | 2026 Ocak'ta sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? Evde bakım aylığı, engelli maaşı...

2026 yılına girilirken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal destek ödemelerinde artış beklentisi gündemin üst sıralarına çıktı. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları ve sosyal ekonomik destek ödemeleri, memur maaşlarına yapılacak zam oranına paralel olarak yeniden belirlenecek. TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranı netleşirken, hak sahipleri yeni yılda alacakları tutarları merak ediyor.
Evde bakım maaşı artacak mı, engelli aylığı ne kadar olacak, 65 yaş aylığına zam gelecek mi? 2026 yılı yaklaşırken sosyal destek ödemeleriyle ilgili bu sorular milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerinin ardından gözler aralık ayı rakamlarına çevrildi. Memur maaş zammına bağlı olarak artan sosyal yardım kalemleri için yeni ödeme tabloları şekillenmeye başladı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Kasım ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti.
Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış göstererek son iki yılın en düşük artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.
Önceki aylardaki enflasyon oranları ise şu şekilde gerçekleşti:
2025 Temmuz: Yüzde 2,06
2025 Ağustos: Yüzde 2,04
2025 Eylül: Yüzde 3,23
2025 Ekim: Yüzde 2,55
Bu veriler doğrultusunda, son 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak belirlendi.
2026'DA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşına yılda 2 kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı geliyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
2026’DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.
2026'nın ilk yarısı için öngörülen tahmini artışlar (yüzde 31 enflasyon senaryosu) şu şekilde:
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Mevcutta 10.323,00 TL olan işsizlik maaşı tahmini tavan ödeme tutarı: 13.530,36 TL
2026'DA 65 AYLIĞI ÖDEMESİ NE KADAR OLUR?
Mevcutta 5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı tahmini ödeme tutarı: 7.065,20 TL
KIDEM TAZMİNATI!
Mevcutta 25.808,00 TL olan kıdem tazminatı tahmini tavan ödeme tutarı: 15.335,01 TL
STAJYER ÜCRETİ 2026'DA KAÇ TL OLACAK?
Mevcutta 3.315,00 TL olan stajyer ücreti tahmini ödeme tutarı: 4.344,97 TL