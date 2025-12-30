Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Valiliği'nden beklenen kar uyarısı geldi: Hangi ilçelere kar bekleniyor?

İstanbul Valiliği'nden beklenen kar uyarısı geldi: Hangi ilçelere kar bekleniyor?

15:4130/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak yaptığı açıklamada İstanbulluları sert hava değişimine karşı uyardı. Bu geceden itibaren rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıkların ani bir şekilde düşmesi ve 19 ilçede kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava dalgasına ilişkin detayları duyurdu. Yapılan açıklamada rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacağı belirtildi. İşte kar yağışının beklendiği 19 ilçe...

Valilik açıklamasında, rüzgarın gün boyu güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden estiği, ancak akşam saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden eseceği ifade edildi. Rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ANİ DÜŞÜŞ


Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bu gece saatlerinden sonra hava sıcaklıklarında "ani ve hızlı" bir düşüş yaşanacak. Gün içinde 14 derece civarında seyreden sıcaklıkların, gece saatlerinde 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞACAK?


Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların şekli de değişecek. Akşam saatlerinde il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.


Valilik, karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği ilçeleri şu şekilde sıraladı:


Başakşehir


Beylikdüzü


Beşiktaş


Çatalca


Esenler


Esenyurt


Eyüpsultan (Eyüp)


Gaziosmanpaşa


Kağıthane


Sultangazi


Ataşehir


Çekmeköy


Sancaktepe


Sultanbeyli


Ümraniye


Sarıyer


Arnavutköy


Beykoz


Şile

Ani sıcaklık düşüşü ve beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çeken Valilik, vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

#İstanbul
#son dakika
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi: Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 500 bin konut kurası çekildi