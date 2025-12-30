İstanbul Valiliği'nden beklenen kar uyarısı geldi: Hangi ilçelere kar bekleniyor?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak yaptığı açıklamada İstanbulluları sert hava değişimine karşı uyardı. Bu geceden itibaren rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıkların ani bir şekilde düşmesi ve 19 ilçede kar yağışının görülmesi bekleniyor.

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava dalgasına ilişkin detayları duyurdu. Yapılan açıklamada rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacağı belirtildi. İşte kar yağışının beklendiği 19 ilçe...

2 /6 Valilik açıklamasında, rüzgarın gün boyu güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden estiği, ancak akşam saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden eseceği ifade edildi. Rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

3 /6 SICAKLIKLARDA ANİ DÜŞÜŞ

Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bu gece saatlerinden sonra hava sıcaklıklarında "ani ve hızlı" bir düşüş yaşanacak. Gün içinde 14 derece civarında seyreden sıcaklıkların, gece saatlerinde 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

4 /6 HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞACAK?

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların şekli de değişecek. Akşam saatlerinde il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Valilik, karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği ilçeleri şu şekilde sıraladı:

Başakşehir

Beylikdüzü

Beşiktaş

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan (Eyüp)

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Sultangazi

Ataşehir

Çekmeköy

Sancaktepe

Sultanbeyli

Ümraniye

Sarıyer

Arnavutköy

Beykoz

Şile

5 /6 Ani sıcaklık düşüşü ve beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çeken Valilik, vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.