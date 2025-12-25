MSB 1113 işçi alımı başvuruları son gün ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) 1113 işçi alımı süreci resmen başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde görevlendirilmek üzere yapılacak alımlar, sürekli işçi statüsünde olacak. Başvurular yalnızca İŞKUR sistemi üzerinden kabul ediliyor ve adaylar tek bir iş yeri ile tek bir meslek için tercih yapabiliyor.





Başvuru takvimi ve ekran bilgileri

MSB işçi alımı başvuruları 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un çevrim içi başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların belirtilen tarih aralığını kaçırmaması gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin tüm resmi detaylar, MSB Personel Temin sayfasında yayımlanan ilan metninde yer alıyor.





Başvuru şartları neler

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak temel koşullar arasında bulunuyor. Terör örgütleriyle herhangi bir bağının olmaması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve emekli aylığı almıyor olması da aranan kriterler arasında yer alıyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması şartı da ilan metninde açıkça belirtiliyor.





İller ve meslek dağılımı

MSB’nin 1.113 kişilik sürekli işçi alımı; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Muğla, Sivas, Afyonkarahisar ve Yalova başta olmak üzere çok sayıda ilde yapılacak. Alımlar; elektrikçi, kaynakçı, aşçı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, iş makinesi operatörü, tesisatçı, boyacı, bahçıvan ve benzeri birçok teknik ve destek mesleğini kapsıyor.





Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler