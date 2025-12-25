Sosyal destek ödemeleri 2026'da ne olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı için oranlar netleşiyor

Beş aylık enflasyon farkı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz-kasım döneminde kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Bu tablo, memur maaşları için yüzde 5,91’lik bir enflasyon farkını ortaya koydu. Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 ile son iki yılın en düşük seviyelerinden birinde gerçekleşti; yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.