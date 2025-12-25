Sosyal destek ödemeleri 2026'da ne olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı için oranlar netleşiyor

Asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından gözler sosyal yardım kalemlerine çevrildi. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım desteği gibi ödemeler, memur maaşlarına endeksli artış sistemi nedeniyle enflasyon verileriyle yeniden şekilleniyor. Beş aylık enflasyon farkı netleşirken, kesin oran aralık ayı verileriyle belirlenecek. İşte sosyal destek ödemelerinde beklenen tablo.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret sonrası, devletin sunduğu sosyal destek ödemeleri 2026 yılı gündeminin üst sıralarına taşındı. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım desteği, doğrudan memur maaş zammına bağlı olarak güncelleniyor.
2026’da sosyal destek ödemeleri
Sosyal yardımlar, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranı kadar yükseliyor. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, engelli aylığı, engelli yakını yardımı ve evde bakım maaşı gibi kalemlerde de otomatik artış mekanizması uygulanıyor. Nihai zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.
Beş aylık enflasyon farkı netleşti
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz-kasım döneminde kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Bu tablo, memur maaşları için yüzde 5,91’lik bir enflasyon farkını ortaya koydu. Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 ile son iki yılın en düşük seviyelerinden birinde gerçekleşti; yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.
65 yaş aylığı için tahmini rakam
Halihazırda 5.390,40 TL seviyesinde bulunan 65 yaş aylığının, mevcut enflasyon farkı ve beklentiler doğrultusunda 2026 başında yaklaşık 7.065 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Bu ödeme, sosyal güvencesi olmayan ve kişi başı geliri belirlenen sınırın altında kalan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanıyor.
Engelli ve engelli yakını ödemeleri
2025 yılında yüzde 40-69 engel oranına sahip bireylere ödenen engelli aylığı 3.723 TL, yüzde 70 ve üzeri engel oranında ise 5.584 TL düzeyinde bulunuyor. Engelli yakını yardımı da aynı tutardan ödeniyor.
Bu kalemler de memur zammı oranında artırılarak 2026’da yeniden belirlenecek.
Evde bakım ve diğer destekler
Evde bakım maaşı ile Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de aynı artış sistemine tabi. Devletin sosyal destek politikası kapsamında bu ödemeler, enflasyon ve maaş dengesi gözetilerek güncelleniyor; kesin rakamlar aralık ayı enflasyon verileri sonrası ilan edilecek.
65 yaş aylığı (yaşlı aylığı)
Mevcut tutar (2025): 5.390,40 TL
2026 beklenen zamlı tutar: 7.065 TL
Artış, memur maaş katsayısına bağlı olarak yapılmaktadır.
Engelli aylığı (%40 - %69)
Mevcut tutar (2025): 3.723,27 TL
2026 beklenen zamlı tutar: 4.880 TL
Engel oranı %40 ile %69 arasında olan bireyleri kapsar.
Engelli aylığı (%70 ve üzeri)
Mevcut tutar (2025): 5.584,91 TL
2026 beklenen zamlı tutar: 7.320 TL
Ağır engelli statüsündeki bireyler için ödenir.
Engelli yakını aylığı
Mevcut tutar (2025): 3.723,27 TL
2026 beklenen zamlı tutar: 4.880 TL
18 yaş altı engelli bireyin yakınına ödenir.
Evde bakım maaşı
Mevcut tutar (2025): 11.701 TL
2026 beklenen zamlı tutar: 15.340 TL
Bakıma muhtaç engelli bireyin bakımını üstlenen kişiye verilir.
Sosyal ve ekonomik destek (SED)
Mevcut tutar (ortalama 2025): 11.701 TL
2026 beklenen zamlı tutar: 15.340 TL
Çocuğun eğitim durumuna göre tutar değişebilir.