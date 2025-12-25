Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Gözler bakanlık açıklamasında

Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? Gözler bakanlık açıklamasında

20:3825/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? BİM, A101, ŞOK ve Migros pazar günü kapanıyor mu? Son gelişmeler
Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? BİM, A101, ŞOK ve Migros pazar günü kapanıyor mu? Son gelişmeler

Türkiye genelinde milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren “zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi yaygın zincirlerin hafta sonu çalışma durumu, yapılan son toplantının ardından yeniden tartışılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

Türkiye’de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki tartışma yeni bir aşamaya geçti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, perakende sektörü ve esnaf temsilcileri ortak bir zeminde buluştu. Nihai karar ise değerlendirme sürecinin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek.


Çalıştayda pazar günü mutabakatı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlığını taşıyan çalıştayda; kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı. Toplantı sonunda esnaf, sanatkâr ve perakende sektörü temsilcileri, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde ortak görüş bildirdi.


Gözler ticaret bakanlığının kararında

Çalıştayda varılan uzlaşma, doğrudan bir uygulama anlamına gelmiyor. Düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, yapılacak resmi değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından karara bağlanacak. Bakanlığın onay vermesi halinde, pazar günü kapanma uygulaması resmiyet kazanacak.


Hangi marketler etkilenecek?

Alınacak kararın yürürlüğe girmesi durumunda, BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve Mopaş başta olmak üzere çok sayıda zincir marketin pazar günleri kapalı olması bekleniyor. Düzenleme, Türkiye genelindeki perakende yapısını ve hafta sonu alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.

#zincir marketler
#pazar günü
#türkiye perakendeciler federasyonu
#türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu
#ticaret bakanlığı
#hafta sonu çalışma
#marketler pazar günü kapalı mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat: IMEI kayıt ücreti 2026'da ne kadar olacak?