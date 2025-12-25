Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak? BİM, A101, ŞOK ve Migros pazar günü kapanıyor mu? Son gelişmeler

Türkiye’de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki tartışma yeni bir aşamaya geçti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, perakende sektörü ve esnaf temsilcileri ortak bir zeminde buluştu. Nihai karar ise değerlendirme sürecinin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek.





Çalıştayda pazar günü mutabakatı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlığını taşıyan çalıştayda; kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı. Toplantı sonunda esnaf, sanatkâr ve perakende sektörü temsilcileri, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde ortak görüş bildirdi.





Gözler ticaret bakanlığının kararında

Çalıştayda varılan uzlaşma, doğrudan bir uygulama anlamına gelmiyor. Düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, yapılacak resmi değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından karara bağlanacak. Bakanlığın onay vermesi halinde, pazar günü kapanma uygulaması resmiyet kazanacak.





Hangi marketler etkilenecek?