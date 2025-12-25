Yeni Şafak
104 uzman yardımcısı alınacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

15:4725/12/2025, четверг
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 104 uzman yardımcısı alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanırken, başvuru şartları ve sınav süreci de netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Uzman yardımcılığı giriş sınavı ne zaman, nerede yapılacak? İşte ayrıntılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. İlana ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 104 UZMAN YARDIMCISI ALACAK


Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.



Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla şu şartları taşıması gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları sağlamak

01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu olmak (35 yaşını doldurmamış olmak)

İlgili alanlar için belirlenen öğrenim şartlarını taşımak

2024 veya 2025 KPSS’ye girmiş olmak ve ilgili puan türlerinden en az 75 puan almak

Son 5 yıl içinde YDS veya e-YDS İngilizce’den en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana denk belgeye sahip olmak

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na ikiden fazla katılmamış olmak

Başvuruyu süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapmak









Sınav iki aşamalı olacak

Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Klasik usulde gerçekleştirilecek yazılı sınav, 25 Nisan 2026’da Ankara’da düzenlenecek

