Gazze yeni yıla aç ve açıkta girdi

Haydut devlet İsrail'in sık sık ateşkesi ihlal etmesi ve yeterli yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi zorlu bir yıl bekliyor. Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes yürürlükte olsa da İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor. Filistin kaynaklarına göre İsrail, geçen sürede yaklaşık 1000 kez ateşkesi ihlal etti. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 414 Filistinli hayatını kaybetti, 1100'den fazlası da yaralandı. İsrail'in ihlallerinin gölgesinde devam eden ateşkesin geleceği ise birçok soru işaretini barındırıyor. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 3 artarak 71 bin 269'a yükseldi. 2 yıldan fazla süren soykırımı nedeniyle Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 10,6 gerilediği bildirildi.





KIRILGAN ATEŞKES

Ateşkesin ikinci aşamasına geçiş süreci, Gazze'ye konuşlanacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde hangi ülke askerlerinin yer alacağı gibi konularda belirsizlik ve soru işaretleri hakim. Varılan anlaşmayı bozmak için birçok girişimde bulunan İsrail'in tutumu ve geçiş sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle bu kırılgan ateşkes, Gazze'deki Filistinlilerin yeni yıldaki en önemli gündemi olacak.





YARDIM GİRİŞLERİNİ KISITLIYOR

Ateşkes ihlallerinin yanı sıra Gazze'deki insani dram da bölgedeki Filistinliler için hayatı çekilmez hale getiriyor. Tel Aviv yönetiminin ateşkes anlaşma kapsamında her gün Gazze'ye 600 TIR insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak İsrail, bu maddeyi de ihlal ederek Gazze'ye giren insani yardım TIR'ı sayısını kısıtlamaya devam ediyor. Filistinli kaynaklara göre, İsrail yönetimi, ateşkesin 80 günlük döneminde Gazze'ye 40 bin yerine yalnızca 19 bin 764 insani yardım TIR'ının girişine izin verdi.





KIŞ ŞARTLARI AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırımı nedeniyle Gazze'de neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Filistinli kaynaklara göre, İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yıkıldı. Bu oluşan ağır yıkım nedeniyle Gazze'de 1,5 milyondan fazla Filistinli derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kış aylarıyla havaların soğuduğu ve yoğun yağışın etkili olduğu Gazze'de çadırlarda kalan Filistinlilerin yaşam mücadelesi daha da ağırlaştı. Yağışların ardından birçok derme çatma çadırı su bastı, fırtına nedeniyle binlerce çadır kullanılamaz hale geldi.





ÖLÜMÜ GÖZE ALDILAR

Birçok Filistinli aile, çadırda soğuktan ve sel suları altından kalmaktansa ölümü göze alıp İsrail saldırılarında ağır hasar alan binalara sığındı. Gazze'de aralık ayının başından bu yana etkili olan şiddetli soğuk, rüzgar ve yağış, 6'sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Evlerin büyük oranda yıkılması ve çadır yetersizliği nedeniyle Gazze'deki Filistinliler için bu kışın daha da zor geçeceği öngörülüyor. İsrail yönetimi, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'ye prefabrik evlerin girişine izin vermiyor. Filistinli kaynaklara göre, barınma sorununun çözülmesi için Gazze'ye en az 200 bin prefabrik evin gönderilmesi gerekiyor ancak İsrail buna yanaşmıyor. İsrail'in bilerek ve kasıtlı olarak Gazze'ye barınma malzemelerinin girişine izin vermediği vurgulanıyor.



