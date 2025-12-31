Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 269'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 415 kişinin öldüğü, 1152 kişinin yaralandığı, enkaz altından 682 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 269, yaralıların sayısının ise 171 bin 232 olduğu belirtildi.