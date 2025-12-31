Yeni Şafak
İsviçre: Gazze'deki insani durum felaket boyutunda

09:4831/12/2025, Çarşamba
DHA
İsviçre hükümeti, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu bildirdi.
İsviçre hükümeti, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu bildirdi.

İsviçre hükümeti, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, İngiltere tarafından başlatılan ortak dışişleri bakanları bildirisini desteklediği belirtilen açıklamada, İsrail yetkililerine Gazze'ye engelsiz insani yardıma erişimi sağlama, insani yardımı geniş ölçekte ulaştırmak için geçiş noktalarını açma çağrılarının yer aldığı kaydedildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazze'deki insani durum felaket boyutunda, kış şartları bunu daha da kötüleştiriyor” ifadeleri kullanıldı.


Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, İngiltere tarafından başlatılan ortak dışişleri bakanları bildirisini desteklediği belirtilen bildiride, İsrail yetkililerine Gazze'ye engelsiz insani yardıma erişimi sağlama, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in faaliyet göstermesine imkan tanıma, çift kullanımlı eşyalara yönelik aşırı kısıtlamaları kaldırma ve insani yardımı geniş ölçekte ulaştırmak için geçiş noktalarını açma çağrılarının yer aldığı kaydedildi.






