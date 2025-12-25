Yeni Şafak
Tarih veren Valilikten İstanbul için yağmur ve kar uyarısı

Tarih veren Valilikten İstanbul için yağmur ve kar uyarısı

Semih Bozkuş
20:2325/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
İstanbul Valiliği, soğuk ile yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.
İstanbul Valiliği, soğuk ile yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre kentte sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceğini açıkladı. Özellikle İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu bildirildi. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi. Valilik, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak kentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren İstanbul genelinde sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği ve soğuk ile yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

İstanbul'a kar uyarısı

Açıklamada, 26 ve 27 Aralık Cuma–Cumartesi günleri beklenen yağışların genel olarak yağmur şeklinde olacağı, ancak İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu kaydedildi.

Valilik, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.




#İstanbul
#Kar
#Yağış
#Uyarı
