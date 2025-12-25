Yeni Şafak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

19:4125/12/2025, Perşembe
DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.05 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. 

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. 

D-100 Karayolu Yenisahra Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. 

Yaşanan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

#İstanbul
#Trafik
#Yoğunluk
