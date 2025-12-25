Emekliye farklı Ocak zam tablosu oluştu! Emekliye yüzde 13, memura yüzde 20 zam! Refah payı, taban maaş düzenlemesi

Memur ve emeklilerin 2026 Ocak zammına ilişkin beklentileri her geçen gün artıyor. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve taban maaş düzenlemesi ihtimaliyle birlikte zam oranlarına dair farklı senaryolar gündeme geldi. Uzman değerlendirmeleri, maaş artışlarının hangi oranlarda yoğunlaştığını ortaya koyarken, milyonlarca kişi “Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Yeni yıla girerken milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak 2026 maaş zammına çevrildi. Enflasyon beklentileri, refah payı ihtimali ve taban aylık düzenlemesiyle birlikte zam oranlarına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Peki, memur ve emekliler yeni yılda maaşlarına yüzde kaç zam alacak? İşte öne çıkan oranlar ve güncel değerlendirmeler…
ZAM BEKLENTİLERİ HANGİ SEVİYEDE ŞEKİLLENİYOR?
Emekli ve memurların merakla beklediği maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılmaya devam ediyor. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, mevcut görünümde yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 ile yüzde 31 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalara göre;
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yaklaşık yüzde 13 seviyesinde oluşması öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri için ise maaş artış oranının yüzde 19–20 bandında şekillenmesi bekleniyor.
Ortaya çıkan tablo, iki kesim arasında 6 ila 6,5 puanlık bir artış farkına işaret ediyor. Bu farkın kapatılıp kapatılmayacağı kamuoyunda tartışılırken, mevcut hesaplamaların refah payı eklenmeden yapıldığına dikkat çekiliyor.
REFAH PAYI VE EŞİTLEME İÇİN SİNYAL VAR MI?
Asgari ücret artışının beklentilerin üzerinde gerçekleştirken benzer bir refah payının emekli ve memurlar için gündeme gelip gelmeyeceğinin şu aşamada netlik kazanmadığı ifade ediliyor.
Böyle bir adımın atılması durumunda ise sürecin yasal bir düzenleme ile yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Mevcut tabloda, refah payı ihtimali tamamen siyasi ve bütçe dengelerine bağlı bir başlık olarak değerlendiriliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAKVİM NETLEŞİYOR
Hâlihazırda 16 bin 881 lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının, enflasyon oranında artırılması da gündemde yer alıyor. Ancak bu artış otomatik olarak uygulanmıyor.
Bu nedenle süreç şu adımlarla ilerleyecek:
Ocak ayının ilk günlerinde enflasyon verilerinin netleşmesi
15 Ocak’a kadar en düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenlemenin Meclis’ten geçmesi Yasal düzenleme yapılmaması halinde en düşük maaşta artış uygulanamayacağına dikkat çekiliyor.
GÜNDEM EMEKLİ VE MEMURA DÖNÜYOR
Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte bu başlığın kapanması gerektiğini vurgulanırken, önümüzdeki dönemde ana gündemin emekli ve memur maaşları olacağını ifade ediliyor.