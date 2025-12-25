Emekliye farklı Ocak zam tablosu oluştu! Emekliye yüzde 13, memura yüzde 20 zam! Refah payı, taban maaş düzenlemesi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAKVİM NETLEŞİYOR

Hâlihazırda 16 bin 881 lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının, enflasyon oranında artırılması da gündemde yer alıyor. Ancak bu artış otomatik olarak uygulanmıyor.

Bu nedenle süreç şu adımlarla ilerleyecek:

Ocak ayının ilk günlerinde enflasyon verilerinin netleşmesi

15 Ocak’a kadar en düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenlemenin Meclis’ten geçmesi Yasal düzenleme yapılmaması halinde en düşük maaşta artış uygulanamayacağına dikkat çekiliyor.