Ezan saatleri ve cuma namaz vakitleri her gün ve her şehir için değişiklik gösterebilir. Namaz, İslam'ın beş şartından biri olan, günün belli vakitlerinde abdestle birlikte dua ve çeşitli ibadetlerin yapılmasından oluşan bir ibadettir. Namaz vakitleri girmesiyle birlikte o vaktin namazı kılınır. Cuma namazı ezan saatleri, diyanet namaz vakitleri takvimi ile açıklanmakta. Namaz saatleri sorgulaması ile vatandaşlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunduğunu hızlı bir şekilde öğrenmekte. Peki sabah namazı saat kaçta? İmsak vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 26 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ezan saati, diyanet cuma namazı saatleri.
Ezan saati 26 Aralık Cuma İstanbul namaz vakitleri
- İstanbul İmsak vakti: 06:48
- İstanbul Güneş: 08:21
- İstanbul Öğle namazı vakti: 13:10
- İstanbul İkindi namazı vakti: 15:28
- İstanbul Akşam namazı vakti: 17:48
- İstanbul Yatsı namazı vakti: 19:15
Ezan saati 26 Aralık Ankara namaz vakitleri
26 Aralık Cuma Ankara ezan saatleri
- Ankara İmsak vakti: 06:31
- Ankara Güneş: 08:02
- Ankara Öğle namazı saati: 12:54
- Ankara İkindi namazı saati: 15:16
- Ankara Akşam namazı saati: 17:36
- Ankara Yatsı namazı saati: 19:01
Ezan saati 26 Aralık Cuma İzmir namaz vakitleri
26 Aralık Cuma İzmir ezan saatleri
- İzmir İmsak vakti: 06:52
- İzmir Güneş: 08:20
- İzmir Öğle namazı vakti: 13:17
- İzmir İkindi namazı vakti: 15:43
- İzmir Akşam namazı vakti: 18:04
- İzmir Yatsı namazı vakti: 19:27
Ezan saati 26 Aralık Cuma Antalya namaz vakitleri
26 Aralık Cuma Antalya ezan saatleri
- Antalya İmsak vakti: 06:36
- Antalya Güneş: 08:02
- Antalya Öğle namazı vakti: 13:03
- Antalya İkindi namazı vakti: 15:33
- Antalya Akşam namazı vakti: 17:54
- Antalya Yatsı namazı vakti: 19:15
Ezan saati 26 Aralık Cuma Bursa namaz vakitleri
26 Aralık Cuma Bursa ezan saatleri
- Bursa İmsak vakti: 06:47
- Bursa Güneş doğuş saati: 08:18
- Bursa Öğle namazı saati: 13:09
- Bursa İkindi namazı saati: 15:30
- Bursa Akşam namazı saati: 17:51
- Bursa Yatsı namazı saati: 19:16
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.