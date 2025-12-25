EMEKLİ ZAMMI 2026: En düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşı hesaplama

2026 yılına girilirken milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. TÜİK verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak netleşti. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte altı aylık zam oranı kesinleşecek ve en düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplama bilgileri.

1 /6 Türkiye’de 2026 ocak dönemi yaklaşırken emekli zammı, SSK ve Bağ-Kur maaş artışı ile en düşük emekli aylığı başlıkları kamuoyunun öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Asgari ücrette yapılan artışın ardından, gözler bu kez TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Bu veriyle birlikte emeklilerin alacağı altı aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.

Beş aylık enflasyon farkı netleşti Temmuz-kasım dönemini kapsayan beş aylık enflasyon oranı yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş artış anlamına geliyor. Nihai oran ise aralık ayı verisinin eklenmesiyle belirlenecek. TÜİK’in kasım ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.



Zam oranı 5 ocak 2026’da kesinleşecek Altı aylık enflasyon farkını belirleyecek son veri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Bu tarihte hem memur hem de emekli maaşlarına yapılacak artış netlik kazanacak. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yeni maaşları da bu takvim doğrultusunda belli olacak.



En düşük emekli maaşı için olası senaryolar Hâlihazırda 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının, yalnızca enflasyon oranı kadar artırılması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi halinde taban maaşın yaklaşık 18.954 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor.

Enflasyonun yüzde 32 olması durumunda bu rakam 19.100 TL’ye, yüzde 33 olması halinde ise 19.244 TL’ye ulaşabilecek.

