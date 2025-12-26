Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde tamamlandı. Sınav maratonuna katılan binlerce öğrenci, sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair aramalarını artırdı.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL ders geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.