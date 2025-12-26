Valilikten kar yağışı uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık Cuma hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KAYSERİ 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı







































































