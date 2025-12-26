Valilikten kar yağışı uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık Cuma hava durumu raporu

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporun ardından kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu. Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği açıklandı. İşte 26 Aralık Cuma günü güncel hava durumu tahmini.
İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde cuma ve cumartesi günleri için kar yağışı uyarısında bulundu.
İSTANBUL KIŞA GİRİYOR
İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.
KUZEYİNE KAR GELİYOR
İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.
İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.
İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KAYSERİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı Meteoroloji verileriyle paylaşıldı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 3°C
Çok bulutlu
KARS -5°C, 0°C
Çok bulutlu
MALATYA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 0°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 3°C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
28 Aralık Pazar günü, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle şehir genelinde sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak. Günün ilk saatlerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bu süreçte rüzgârın kuzeyli yönlerden esmesiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir.
29 ve 30 Aralık tarihlerinde ise hava koşullarının daha da sertleşmesi bekleniyor. Yağışların özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise kara dönüşebileceği öngörülüyor. Anadolu Yakası'nın yüksek bölgeleri ile Avrupa Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde kar ihtimali bu günlerde daha da güçlenecek.
31 Aralık Yılbaşı Gecesi, İstanbul genelinde kar yağışı açısından en kritik zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Mevcut meteorolojik modellere göre, özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere birçok noktada lapa lapa kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor. Kent genelinde kar örtüsü oluşup oluşmayacağı ise yağışın süresi ve sıcaklık değerlerine bağlı olacak.
1 Ocak 2026 Perşembe günü kar yağışının yer yer etkisini sürdürmesi beklenirken, yılın ilk gününde İstanbul'da kış manzaraları yaşanabilir. 2 Ocak itibarıyla ise soğuk ve yağışlı sistemin etkisini yavaş yavaş kaybederek bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.