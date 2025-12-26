Analistler, ons altının 4.530 dolar direncini kalıcı olarak aşması halinde 4.561 ve 4.593 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.478 ve 4.446 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72’lik yükselişle olağanüstü bir ralli sergileyerek art arda rekorlar kırdı.