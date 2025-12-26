Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, güvenli limanlara yönelimi hızlandırırken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 boyunca faiz indirimlerini sürdüreceğine yönelik beklentiler kıymetli metalleri destekledi. Altın haftanın son işlem gününde yeni rekor seviyeleri test etti. İç piyasada gram altın 6 bin 200 lira seviyesinin üzerine çıktı. Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72’lik yükselişle olağanüstü bir ralli sergileyerek art arda rekorlar kırdı. Yatırımcıların gözü 26 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosuna çevrildi. İşte güncel fiyatlar.
Sarı metal, küresel piyasalarda güvenli liman arayışının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin etkisiyle yükseliş ivmesini koruyor. Haftanın son işlem gününde alımların hız kazanmasıyla birlikte altın yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Spot piyasada ons altın 4.530,60 dolar seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek değerini gördü.
26 Aralık Cuma saat 09:30 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.226,75 TL
Gram altın satış fiyatı 6.227,55 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 10.053,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.305,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 40.201,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 41.020,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 20.088,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.605,00 TL
Analistler, ons altının 4.530 dolar direncini kalıcı olarak aşması halinde 4.561 ve 4.593 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.478 ve 4.446 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.
Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72’lik yükselişle olağanüstü bir ralli sergileyerek art arda rekorlar kırdı.