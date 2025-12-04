Yeni Şafak
Bakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile görüştü

Bakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile görüştü

15:364/12/2025, Perşembe
DHA
Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile görüştü
Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için gittiği Viyana’da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.


Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesini hedefleyen müzakerelerdeki son durumun değerlendirildiğini bildirdi.


Görüşmede, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkiler ele alındı. Bakan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkat çekerek, müzakere fasıllarının açılmasını beklediklerini ifade etti.


#Beate Meinl-Reisinger
#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
