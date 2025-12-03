Yeni Şafak
Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü

22:283/12/2025, Çarşamba
IHA
Rüstem Umerov - Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika’da temaslarına devam ediyor. Fidan, başkent Brüksel’de Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.


