Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cooper ile Brüksel'de görüştü

14:013/12/2025, Çarşamba
AA
Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki durum da ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Gazze, Ukrayna-Rusya Savaşı, Suriye ve Lübnan'daki durumlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Cooper, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.


Görüşmede, Gazze’deki durum ele alınırken Bakan Fidan, Gazze'de ateşkesin sürdürülebilir hale gelmesi ve ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.


Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmeye yönelik müzakerelerde gelinen noktanın da değerlendirildiği görüşmede, Fidan, bulunacak çözümün adil ve kalıcı olması gerektiğini vurguladı.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Yvette Cooper
#İngiltere
