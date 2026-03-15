Cumhurbaşkanlığı Himayesinde staj için son şans: İş hayatına 1-0 önde başlamak isteyenler dikkat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvuruları 31 Mart'a kadar uzatıyoruz" dedi.

SÜRE UZATILDI

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, bu paylaşım sizler için. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvuruları 31 Mart'a kadar uzatıyoruz. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak için başvuru yapmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Başvuru süresi son tarih 31 Mart olacak şekilde güncellendi.

GENÇLERİN KARİYER YOLCULUĞUNA DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı, gençlerin iş hayatına daha hazırlıklı başlamasını hedefliyor. Program sayesinde üniversite öğrencileri hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde staj imkânı bulabiliyor.

Programa başvuran öğrenciler; akademik başarıları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel performansları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Değerlendirme sürecinde akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik alanlarında verilen puanlar esas alınıyor.

Bu değerlendirmelerin ardından programa kayıtlı işverenler ile öğrenciler eşleştiriliyor ve işverenler uygun gördükleri adaylara staj teklifi sunabiliyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

"İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir"sloganıyla yürütülen program, üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla tanışmasına önemli katkı sağlıyor. Programa bugüne kadar 252 bin öğrenci başvuruda bulundu.

Ulusal Staj Programı'na başvurular, ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 31 Mart saat 23.59'a kadar yapılabiliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yönlendirme yoluyla da gerçekleştirilebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak adayların bazı şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması şartı aranıyor.

Türkiye ve KKTC'de eğitimine devam eden öğrencilerden; örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıfında okuyanlar ile lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıfında öğrenim görenler programa başvurabiliyor. Ancak tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencileri kapsam dışında tutuluyor.

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören Türk vatandaşları veya Mavi Kart sahipleri de aynı şartlarla programa başvurabiliyor. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri de programa katılım sağlayabiliyor.

Başvuru döneminde not ortalaması henüz oluşmamış olan ön lisans birinci sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması şartı aranmadığı belirtiliyor.

Ulusal Staj Programı hakkında detaylı bilgilere ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.








