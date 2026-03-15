Taksilerde fiş almayan yolcuya ceza mı var?

Türkiye genelindeki ticari taksilerde vergilendirme sistemini kökten değiştiren "Taksi Mali Cihazı" zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sektörde uzun yıllardır devam eden "basit usul" vergilendirme yerini "gerçek usul" vergilendirmeye bırakıyor. Bu değişimle birlikte taksi plakası sahipleri, kazançlarının yüzde 45'ine varan bir vergi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte taksimetreler artık tek başına çalışmayacak. Taksimetre ile tam entegre çalışan Taksi Mali Cihazları, yolculuk sonunda otomatik olarak fiş veya e-belge üretecek. Manuel girişin yapılamayacağı bu sistemde, bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazları da tarih oldu. Kartlı ödemeler dahil tüm işlemler artık bu yeni nesil mali cihazlar üzerinden gerçekleştirilecek.