Taksilerde fiş almak zorunlu mu?

09:2415/03/2026, Pazar
Ticari taksilerde "Taksi Mali Cihazı" dönemi başladı. Bugünden itibaren taksimetreyle senkronize çalışan yeni sistemle her yolculuk otomatik olarak faturalandırılacak; fiş almadan inen yolculara ceza kesilecek. İşte Taksi Mali Cihazı düzenlemesinin detayları.

Türkiye genelindeki ticari taksilerde vergilendirme sistemini kökten değiştiren "Taksi Mali Cihazı" zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sektörde uzun yıllardır devam eden "basit usul" vergilendirme yerini "gerçek usul" vergilendirmeye bırakıyor. Bu değişimle birlikte taksi plakası sahipleri, kazançlarının yüzde 45'ine varan bir vergi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte taksimetreler artık tek başına çalışmayacak. Taksimetre ile tam entegre çalışan Taksi Mali Cihazları, yolculuk sonunda otomatik olarak fiş veya e-belge üretecek. Manuel girişin yapılamayacağı bu sistemde, bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazları da tarih oldu. Kartlı ödemeler dahil tüm işlemler artık bu yeni nesil mali cihazlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Taksilerde fiş almayan yolcuya ceza mı var?

Taksi yolculuğu sonunda fiş almadığı tespit edilen müşterilere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Yetkililer, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için seyahat sonunda mutlaka faturalarını talep etmeleri konusunda uyarıyor.

