Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavlarının ilk iki oturumu dün yapıldı. Bugün ise AÖL 3. oturumu gerçekleştiriyor. Sorular 4 seçenekli çoktan seçmeli olarak uygulanıyor. Adaylar her oturumda kayıtlı oldukları derslere ait testleri cevaplıyor. Peki AÖL 3. oturum saat kaçta? Açık lise sınav süresi ve soru sayısı, Açık Öğretim Lisesi sınavı kaçta bitiyor?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem sınavları bugün tamamlanıyor. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı sınav, 3 oturum halinde gerçekleşecek. Öğrencilerin sınavın ilk iki oturumuna dün katlıdı. Bugün ise son oturum olan 3. oturuma var. Bu kapsamda “AÖL 2. dönem sınavı saat kaçta başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar.
AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınav oturumları:
AÖL 1. Oturum: 14 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da, AÖL 2. Oturum ise 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te yapıldı.
AÖL 3. Oturum: 15 Mart Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Her oturum 100 dakika sürerken, sınavlarda her ders için 10 çoktan seçmeli soru yöneltiliyor.
AÖL SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
Açık öğretim liselerinde uygulanan sınav sistemi ders bazlı test şeklinde gerçekleştiriliyor. Buna göre her ders için hazırlanan sınavlar 10 sorudan oluşuyor.
Sorular 4 seçenekli çoktan seçmeli olarak uygulanıyor. Adaylar her oturumda kayıtlı oldukları derslere ait testleri cevaplıyor.
AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarlarının 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor.
Öğrenciler sınav sorularına ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri üzerinden erişebilecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.
Öğrenciler sonuçlarını AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.