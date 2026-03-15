Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Kartal'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü attı.
Gençlerbirliği'nde Koita, VAR incelemesi sonrası 18. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 49'a yükselterek 4. sırada yer aldı. Ankara temsilcisi ise 25 puanla 13. sırada kaldı.
Siyah-beyazlılar hafta içi 19 Mart Perşembe günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
3' Sekou Koita'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan M'baye Niang'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırmayı başardı.
18' Gençlerbirliği 10 kişi kaldı! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Sekou Koita'nın, Tiago Djalo'ya yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Sekou Koita'yı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
23' Zan Zuzek'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Dimitrios Goutas'ın kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başardı.
41' Orkun Kökçü'nün ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45+1' Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.
51' Vaclav Cerny'nin pasıyla topla buluşan Junior Olaitan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
56' Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Junior Olaitan, sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ricardo Velho'nun solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
67' Sol kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Ricardo Velho'nun yanından uzak köşede ağlarla buluştu: 0-2.
77' Wilfred Ndidi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Milot Rashica'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.