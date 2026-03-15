Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2026 hava durumu raporu

09:0515/03/2026, Pazar
Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı ve bazı bölgelerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mart Pazar hava durumuna ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay’da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneydoğu, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa, Hatay'da yer yer 90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Bitlis, Muş, VanHakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KOD UYARISI YAPILAN İLLER

Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

