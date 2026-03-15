TOKİ Çorum konut kurası: Kura çekiliş tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

10:4515/03/2026, Pazar
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura maratonu sona eriyor. Çorum merkez ve ilçelerde inşa edilecek 2 bin 867 konutun sahiplerini belirleyecek kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. Çorum sosyal konutlar için başvuruda bulananlar, TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta? soruları yanıt arıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çorum’da toplam 2 bin 867 konutun inşa edilmesi planlanıyor. TOKİ Çorum kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından hem e-Devlet sistemi hem de TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. 2026 TOKİ Çorum kura tarih ve saatine ilişkin araştırmalar sürerken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Kura çekilişi sonrası hak sahipleri belirlenerek süreç resmen tamamlanacak.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Çorum kura çekilişi, Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Kültür Ve Konferans Salonu'nda yapılacak. Ancak kura tarihi ve saati henüz belli olmadı. Çorum’da inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Çorum’da konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesini açıkladı. Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.


TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL VE REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Çorum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.


TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KONUTLARI ÇORUM’DA NEREDE, HANGİ İLÇELERDE VAR?

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 1200

Alaca 300

Bayat 200

İskilip 300

Kargı Hacıhamza 63

Laçin 26

Mecitözü 28

Osmancık 300

Sungurlu 400

Uğurludağ 50

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı