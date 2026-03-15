Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Daha önce Prema Racing için İtalyan F4 Şampiyonası ve ADAC Formula 4 Şampiyonası'nda yarıştı ve her iki seride de kazandı.

1 /4 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan sürücüsü Antonelli, Hollandalı Verstappen'den sonra F1'de yarış kazanan en genç ikinci pilot oldu.

2 /4 Kimi Antonelli kimdir? Andrea Kimi Antonelli, 25 Ağustos 2006 tarihinde İtalya'nın Bologna şehrinde doğdu. Yarış kariyerine karting ile başlayan ve genç yaşta kazandığı pek çok şampiyonlukla dikkat çeken Antonelli, motor sporları dünyasındaki esas çıkışını Formula 4 şampiyonalarındaki baskın performansı ve Mercedes-Benz Junior Team programına dahil olmasıyla yakaladı.

3 /4 2024 yılında doğrudan Formula 2 kategorisine yükselen genç pilot, sergilediği yetenekle hızla yükselerek 2025 sezonu itibarıyla Mercedes-AMG Petronas takımı adına Formula 1 pilotu olarak yarışmaya hak kazanmıştır.