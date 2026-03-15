Akaryakıt fiyatları zam geldi mi? 15 Mart benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler dikkate alınarak belirlenir. Türkiye'de rafineri çıkış fiyatı, Akdeniz piyasasında oluşan günlük ürün fiyatları ile dolar kuru esas alınarak hesaplanır. Bu fiyatın üzerine dağıtım şirketi ve bayi payı eklenir. Ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek akaryakıtın pompa satış fiyatı ortaya çıkar. Bu nedenle küresel petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler.