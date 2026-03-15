Akaryakıt fiyatları zam geldi mi? 15 Mart benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

ABD-İsrai'in İran'a yönelik saldırılarının ardından döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt kalemlerinden motorinin litre fiyatında 96 kuruş, benzinin litresinde ise 55 kuruşluk artış kaydedildi. Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. İşte İstanbul, Ankara, İstanbul 15 Mart Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 61.41 TL
Motorin litre fiyatı: 65.91 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 61.26 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.38 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.65 TL
Motorin litre fiyatı: 67.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?
Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler dikkate alınarak belirlenir. Türkiye'de rafineri çıkış fiyatı, Akdeniz piyasasında oluşan günlük ürün fiyatları ile dolar kuru esas alınarak hesaplanır. Bu fiyatın üzerine dağıtım şirketi ve bayi payı eklenir. Ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek akaryakıtın pompa satış fiyatı ortaya çıkar. Bu nedenle küresel petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler.