FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirime gidilecek mi, sabit mi kalacak? Mart 2026 FOMC toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayı faiz kararı küresel finans piyasalarının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. ABD ekonomisine ilişkin enflasyon ve istihdam verileri ile Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların Fed’in nasıl bir adım atacağına ilişkin beklentilerini şekillendiriyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların güçlenmesi, karar öncesinde piyasalarda temkinli bir bekleyiş oluşturdu.

Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak?

ABD Merkez Bankası’nın yılın ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından mart ayı faiz kararı 18 Mart 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyurulacak. Açıklanacak karar, başta dolar ve altın fiyatları olmak üzere küresel piyasalarda yön belirleyici gelişmelerden biri olarak görülüyor.

Piyasalarda faiz indirimi beklentisi

ABD’de son dönemde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, piyasalarda Fed’in ilerleyen aylarda faiz indirimi yapabileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Ocak ayında açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Bu oran, Mayıs 2025’ten bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon seviyesine işaret etti.

İstihdam verileri Fed için önemli sinyal

ABD iş gücü piyasası ise güçlü görünümünü sürdürüyor. Ocak ayında tarım dışı istihdam 130 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e geriledi. Ekonomideki bu tablo, Fed’in faiz indirimi konusunda temkinli davranabileceği yorumlarına neden oluyor. Analistler, güçlü istihdam verilerinin Banka’nın para politikasında hızlı bir gevşemeye gitmesini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Jeopolitik riskler ve petrol fiyatları etkili olabilir

Öte yandan Orta Doğu’da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi, Fed’in karar sürecinde dikkate alınan başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Fed yetkilileri de son açıklamalarında jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarının yakından izlendiğini vurguladı.

Ocak ayında faiz sabit tutulmuştu