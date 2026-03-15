Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu uygulandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanındı ve her dersten 10’ar soru soruldu. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Peki AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.