Play-off finalindeki rakibimiz belli oldu: Slovakya-Kosova maçı nefes kesti

00:3227/03/2026, Cuma
Dünya Kupası'na katılmak için son maç. Milliler'in rakibi Kosova oldu.
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off finalindeki rakibi belli oldu. Deplasmanda 7 golün atıldığı mücadelede Slovakya'yı 4-3 mağlup eden Kosova, ay-yıldızlıların rakibi oldu. Kosova-Türkiye finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kosova deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek A Milli Takımımızın finaldeki rakibi oldu.

KOSOVA - TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Play-off Kosova - Türkiye final mücadelesi 31 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KOSOVA - TÜRKİYE NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım final maçını deplasmanda oynayacak. Kosova ile Türkiye arasındaki mücadeleye Fadil Vokrri Stadyumu ev sahipliği yapacak. (Toplam kapasite; 13.980)



