A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off finalindeki rakibi belli oldu. Deplasmanda 7 golün atıldığı mücadelede Slovakya'yı 4-3 mağlup eden Kosova, ay-yıldızlıların rakibi oldu. Kosova-Türkiye finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Play-off Kosova - Türkiye final mücadelesi 31 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
A Milli Takım final maçını deplasmanda oynayacak. Kosova ile Türkiye arasındaki mücadeleye Fadil Vokrri Stadyumu ev sahipliği yapacak. (Toplam kapasite; 13.980)