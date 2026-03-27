Slovakya - Kosova maçında skandal karar: Futbolcular hakeme inanamadı

Slovakya - Kosova maçında skandal karar: Futbolcular hakeme inanamadı

G: 27/03/2026, Cuma
Slovakya - Kosova maçına damga vuran karar.
Slovakya - Kosova maçına damga vuran karar.

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya-Kosova maçında VAR kararı tartışma yarattı. 2-2 devam eden mücadelede penaltı beklentisi karşılıksız kaldı, hakemin kararı gündem oldu.

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya ile Kosova kozlarını paylaştı. Milli takımın finaldeki rakibini belirleyecek kritik mücadele, sahadaki skor kadar tartışmalı bir hakem kararıyla gündeme geldi.

Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği 49. dakikada Kosova cephesi penaltı bekledi. Slovak savunmacı Denis Vavro’nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği yönünde yoğun itirazlar yükseldi. Pozisyon sonrası oyun kısa süre dururken, hakem VAR’dan gelen uyarıyı dinledi.

Ancak yapılan incelemenin ardından Norveçli hakem Eskas oyunun devam etmesini istedi. Bu karar Kosovalı oyuncuların tepkisini çekerken, karşılaşmayı takip eden futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.





