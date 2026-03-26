Trump 'İran istedi' diyerek tarih verdi: Saldırıları erteledim

23:4926/03/2026, Perşembe
Trump, İran’a yönelik saldırı kararını 6 Nisan’a ertelediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji altyapısını hedef alma kararını 'İran'ın talebi doğrultusunda' 6 Nisan’a kadar ertelediklerini açıkladı. Trump, kararın İran’la yürütülen müzakerelerin “olumlu ilerlemesi” nedeniyle alındığını belirtirken, sürecin diplomasiyle sonuçlanabileceği mesajını verdi. Daha önce Hürmüz Boğazı üzerinden Tahran’a süre tanıyan Washington yönetimi, böylece askeri seçeneği şimdilik geri plana çekmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın enerji altyapısını vurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"İran yönetiminin talebi doğrultusunda saldırıları erteledim"

Trump, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ve bunun için Tahran'a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, daha sonra iyi giden müzakerelere atıf yaparak bu süreyi 5 gün uzatmıştı.



