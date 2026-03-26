ABD-İsrail ve İran savaşı 26'ncı gününde de devam ederken bu süreç boyunca Hürmüz Boğazı kapalı kaldı.

Petrol tankerlerinin Boğaz'dan geçiş yapamaması nedeniyle küresel ekonomide büyük bir kriz yaşandı.

İran ve ABD'den karşılıklı 'anlaşma' planları

Krizin müsebbibi İsrail ve ABD, üzerlerindeki okları başka yöne çevirmek için suçu üçüncü taraflara atan açıklamalarda bulunurken, Washington yönetimi İran'a 15 maddelik eylem planı sunduklarını açıkladı.

İran ise olası bir uzlaşı için savaş tazminatlarının ödenmesi ve çatışmaların tüm cephelerde sona erdirilmesi gibi kesin şartlar öne sürerken, Washington'un müzakere çağrılarını yeni bir askeri harekata zaman kazandırmayı amaçlayan "üçüncü aldatma projesi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Tahran dün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan 15 maddelik ateşkes teklifini "aşırı" bularak reddettiğini duyurmuş ve savaşın sona ermesi adına beş şart öne sürmüştü.

Savaşta gelişen tüm süreç ise dünya kamuoyu tarafından 'ABD'nin başarısızlığı' olarak lanse edildi.

İngilizler İran'ı savaşın kazananı ilan etti

ABD'nin 'eriyen itibarı' günden güne konuşulurken İngiliz The Economist dergisi dikkat çeken bir kapak yayınladı.

Derginin bu haftaki sayısında "Avantaj İran'da" başlığıyla yayımlanan kapakta, dünya haritasının İran bayraklı yüzüklü bir elle sıkılmış hali resmedildi.

ABD ve İsrail'in başlattığı savaşla, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatmasının küresel piyasalara etkilerine dikkat çeken bir eleştiri niteliği taşıyan kapakta, "Bir ay süren bombardıman hiçbir şey kazandırmadı. Donald Trump tırmanacak mı, yoksa konuşacak mı?" ifadelerine de yer verildi.

"Trump'ın adımları İran'ı etkilemedi"

Öte yandan The Economist, ABD Başkanı Trump'ın savaşta ortaya koyduğu adımlarını da analiz etti.

Trump'ın adımlarının İran'ı etkilemediği vurgulanan analizde ABD Başkanı'nın "İran'a karşı yanlış yönlendirilmiş savaşında alışılmadık derecede çılgın bir haftaya başkanlık ettiği" belirtilerek, "Başkan, İran'ın sivil enerji altyapısına yönelik yakın zamanda cezalandırıcı bombalama tehdidinde bulunmuştu. İran boğulmadı, piyasalar ise gitti. Bunun ardından bir U dönüşü oldu." denildi.

"İran artık rakiplerine karşı stratejik bir avantaja sahip"

Analizin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bay Trump, barış görüşmeleri için gizli önerilerden haberdar olduğunu ve ertelediğini söyledi. Pentagon daha sonra 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir kısmını göndereceğini açıkladı. Bu, tırmanmanın hâlâ bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

Bu belirsizlik içinde, İran rejimi etkilenmemiş gibi görünüyor. Dikkat çekici bir şekilde, artık rakiplerine karşı stratejik bir avantaja sahip."



