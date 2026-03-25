Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan savaşın sona ermesi için ABD ve İsrail'e beş şart

18:1325/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İran, 'aşırı talepler' olduğu gerekçesiyle ABD'nin müzakere talebini reddetti.
ABD-İsrail ile İran'ın müzakere amacıyla masaya oturmaya hazırlandığı ileri sürülürken Tahran yönetimi savaşın sona ermesi için beş şart sundu. Öne sürülen şartlar arasında İran'a tazminat ödenmesi de yer alırken İran’ın belirtilen şartlar yerine getirilene kadar "kendini savunmaya" devam edeceği kaydedildi.

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdüğü ve ABD'nin teklifini reddettiği belirtildi.

İran basınına göre, üst düzey İranlı bir yetkili, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdü.

İleri sürülen şartların, "saldırı ve suikastların sona erdirilmesi, savaşın tekrar başlamayacağının garanti edilmesi, tazminat ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması ve İran ile birlikte çatışmalara katılan vekil gruplarına yönelik saldırıların durdurulması" olduğu ifade edildi.

İranlı yetkili ayrıca, ABD’nin İran’a müzakere talebinde bulunduğunu ve öneriler sunduğunu, ancak bu önerilerin aşırı talepler içerdiği gerekçesi ile reddedildiğini belirtti.

"Şartlar yerine getirilene kadar kendimizi savunacağız"

İran’ın belirtilen şartlar yerine getirilene kadar "kendini savunmaya" devam edeceğini söyleyen yetkili, çatışmaların İran’ın karar verdiği zamanda sona ereceğini vurguladı.

İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edilmişti.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edilmişti.



#ABD
#ateşkes
#çatışma
#İran
#savaş
#şart
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
