İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Dimona'da sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada ise İran'ın misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.