Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran'dan İsrail'e sert darbe: Rabin Elektrik Santrali çevresinden dumanlar yükseldi

13:0325/03/2026, Çarşamba
DHA
AA
Sonraki haber
İran'dan fırlatılan füzeler, Rabin Elektrik Santrali çevresine isabet etti.
İran'ın füze misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde bulunan Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresine füze saldırısıyla ilgili detaylara yer verdi.

Saldırının ardından santralin çevresinden yoğun dumanların yükseldiğini aktaran Kanal 12 televizyonu ülke genelinde 30 bölgeye füze parçalarının ve şarapnelin isabet ettiğini duyurdu.

İran’ın yeni misillemesinin hemen ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in bir çok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu ise İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan ikinci bir uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.

#İran
#İsrail
#Rabin Elektrik Santrali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
