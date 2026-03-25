İran'dan Trump'ı kızdıracak karar: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kuralları yeniden belirlendi

20:0125/03/2026, Çarşamba
AA
Zülfikari, Boğaz'dan kimin geçip geçmeyeceğine kendilerinin karar vereceğini ifade etti.
İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’nın durumunun eskisine dönmeyeceğini açıkladı. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini duyuran sözcü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı olmadığını söyledi. Zülfikari, artan petrol fiyatlarının kontrolünün ellerinde olduğunu ve bölgedeki düzenin değiştiğini ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’nın durumunun eskisine dönmeyeceğini, boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

"Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz"

Zülfikari, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz."

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.



