İran: ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz

19:4025/03/2026, Çarşamba
Zülfikari, ABD askerlerinin gizli noktalara sığındığını söyledi.
İran'da Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bölgede ABD’ye ait tüm üslerin imha edilmesi nedeniyle ABD’li komutan ve askerlerin kaçtığını ve üs dışındaki gizli noktalara sığındığını ifade etti. ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşinde olduklarını belirten Zülfikari, bölge ülkelere de çağrıda bulunarak bu kişilerin saklandıkları yerleri kendilerine bildirmelerini talep etti.

"ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz"

Zülfikari, bölgedeki ABD askeri varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD’ye ait tüm üslerin imha edilmesi nedeniyle ABD’li komutan ve askerler kaçmış ve üs dışındaki gizli noktalara sığınmıştır. Biz de ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz" dedi.

"Saklandıkları yerleri bize bildirin"

Bölge ülkelerinin halkına da çağrıda bulunan Zülfikari, "Bölge ülkelerinin halkından bu kişilerin saklandıkları yerleri bildirmelerini ve kendi güvenlikleri için ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasını talep etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



