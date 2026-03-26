Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Hürmüz'den menfaati olan ülkelere 'harekete geçme' çağrısı yaptı: Bizim ihtiyacımız yok

ABD Hürmüz'den menfaati olan ülkelere 'harekete geçme' çağrısı yaptı: Bizim ihtiyacımız yok

22:1626/03/2026, الخميس
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını belirterek, "boğazdan menfaati olan ülkelerin harekete geçmeleri gerektiğini" savundu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını savunan Rubio, "Tüm ülkeler bu konuda bir şeyler yapmalıdır." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da sadece ABD'yi temsil etmek üzere görüşmeler yapacağını ve İran konusunda NATO ülkelerinin daha somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Rubio, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Hürmüz'den menfaati olan ülkelere 'harekete geçme' çağrısı yaptı

Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını vurgulayarak,
"Bizim enerjimizin çok az bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu konuda büyük menfaati olan ülkeler var, bu yüzden onlar harekete geçip bu sorunu çözmelidir."
dedi.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını savunan Rubio, "
İran, küresel deniz taşımacılığını tehdit etmeyi bırakırsa bu durum yarın bile çözülebilir. Bu tehditler, bir skandal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası hukuka önem veren tüm ülkeler bu konuda bir şeyler yapmalıdır."
diye konuştu.
Rubio, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerin detaylarına ve kimlerle görüştüklerine girmeyeceğini kaydederek,
"Mesajları ileten aracı ülkeler var ve ilerleme kaydedildi. Gördüğünüz gibi somut ilerlemeler kaydedildi. Boğazdan geçen enerji miktarı artıyor, olması gerektiği kadar değil ama bir kısmı arttı."
ifadelerini kullandı.


#ABD
#Marco Rubio
#İran
#Hürmüz Boğazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
