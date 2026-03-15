Türkiye Romanya maçı ne zaman? Mart 2026 Milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte tarihler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak kritik mücadele, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak karşılaşmada Milliler sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya kozlarını paylaşacak. İstanbul’da oynanacak Türkiye-Romanya karşılaşması, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılma hedefi açısından kritik bir eşik olacak. Tek maç eleme formatına göre oynanacak mücadelede kazanan takım finale yükselme hakkı elde edecek.
Türkiye - Romanya maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C Yolu yarı finalinde Romanya’yı İstanbul’da ağırlayacak. Karşılaşma 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak.
Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Sporseverler mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.
Tek maç usulüyle oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final karşılaşmaları tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek. Bu nedenle Türkiye-Romanya mücadelesi Milliler için kritik önem taşıyor. A Milli Takım, taraftarının desteğiyle sahadan galip ayrılarak Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Milli ara takvimi
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında milli maçların oynanacağı dönem 16 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasındaki milli araya denk geliyor. Elemelerde grup aşamasının son maçlarının ise yılın ilerleyen dönemlerinde oynanacağı belirtiliyor.