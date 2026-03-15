Türkiye Romanya maçı ne zaman? Mart 2026 Milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte tarihler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya kozlarını paylaşacak. İstanbul’da oynanacak Türkiye-Romanya karşılaşması, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılma hedefi açısından kritik bir eşik olacak. Tek maç eleme formatına göre oynanacak mücadelede kazanan takım finale yükselme hakkı elde edecek.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C Yolu yarı finalinde Romanya’yı İstanbul’da ağırlayacak. Karşılaşma 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak.

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Sporseverler mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final karşılaşmaları tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek. Bu nedenle Türkiye-Romanya mücadelesi Milliler için kritik önem taşıyor. A Milli Takım, taraftarının desteğiyle sahadan galip ayrılarak Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.