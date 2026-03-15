Araçlarda multimedya ekran yasak mı? Araçlara sonradan takılan ekran ve ses sistemi için ceza var mı? 2026 düzenlemesinin tüm detayları

Türkiye’de araç içi multimedya ekranları ve ses sistemlerine ilişkin tartışılan düzenleme için yeni açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, sürücünün görüş alanındaki görüntü cihazlarına yönelik yaptırımların uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe girene kadar kesilen cezalar iptal edilirken, araçlara sonradan eklenen sistemler için denetimlerin süreceği bildirildi.
Türkiye’de araçlarda kullanılan multimedya ekranları ve görüntü sistemleriyle ilgili yeni düzenleme gündemdeki yerini koruyor. 27 Şubat 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, sürücünün görüş alanında bulunan görüntü cihazlarına yönelik yeni hükümler getirildi. İçişleri Bakanlığı ise uygulamaya ilişkin yaptırımların, gerekli yönetmelik hazırlanıp netleşene kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Yönetmelik çıkana kadar cezalar uygulanmayacak
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun maddesinin trafikte seyreden tüm araçlar için açık ve tutarlı biçimde uygulanabilmesi amacıyla ayrıntılı bir yönetmelik hazırlanacağı belirtildi. Bu süreç tamamlanana kadar söz konusu hükme bağlı para cezalarının uygulanmayacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 27 Şubat 2026’dan sonra bu kapsamda kesilen cezaların iptal edileceği de ifade edildi. Böylece sürücüler için ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesi hedefleniyor.
Fabrika çıkışı sistemler serbest
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlemenin özellikle araçların orijinal yapısını değiştiren ek sistemleri hedef aldığını vurguladı. Buna göre araçların fabrikadan montajlı şekilde gelen multimedya sistemleri, geri görüş ekranları veya benzeri teknolojiler için herhangi bir yasak söz konusu değil.
Ancak araca sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtabilecek tablet, video oynatma ekranı veya benzeri görüntü cihazlarının güvenlik riski oluşturduğu belirtiliyor. Yetkililer, sürüş güvenliğini tehlikeye atan bu tür ek sistemlerin kanun kapsamında değerlendirilmesinin planlandığını ifade ediyor.
Yüksek ses ve harici sistemlere denetim
Düzenleme sadece görüntü cihazlarını değil, araçlara sonradan eklenen güçlü ses sistemlerini de kapsıyor. Trafikte çevreyi rahatsız edecek seviyede müzik yayını yapılması halinde idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, araçlara sonradan eklenen amfi, hoparlör ve yüksek sesli müzik sistemleri için de denetimlerin devam edeceğini bildirirken, uygulamaların ilk aşamada bilgilendirme ve rehberlik amacıyla yürütüleceğini kaydetti.
1 Nisan’dan sonra denetimler artacak
İçişleri Bakanlığı, araçlara sonradan eklenen müzik ve görüntü sistemlerine ilişkin kontrollerin 1 Nisan 2026’ya kadar bilgilendirme ve rehberlik kapsamında yapılacağını açıkladı. Bu tarihten sonra ise Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde denetimlerin daha sistemli biçimde sürdürüleceği ifade edildi.
Yetkililer, düzenlemenin temel amacının sürücülerin dikkatini dağıtabilecek cihazları sınırlandırarak trafik güvenliğini güçlendirmek olduğunu belirtiyor.