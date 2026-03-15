Araçlarda multimedya ekran yasak mı? Araçlara sonradan takılan ekran ve ses sistemi için ceza var mı? 2026 düzenlemesinin tüm detayları

Yönetmelik çıkana kadar cezalar uygulanmayacak





İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun maddesinin trafikte seyreden tüm araçlar için açık ve tutarlı biçimde uygulanabilmesi amacıyla ayrıntılı bir yönetmelik hazırlanacağı belirtildi. Bu süreç tamamlanana kadar söz konusu hükme bağlı para cezalarının uygulanmayacağı bildirildi.





Açıklamada ayrıca, 27 Şubat 2026’dan sonra bu kapsamda kesilen cezaların iptal edileceği de ifade edildi. Böylece sürücüler için ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesi hedefleniyor.