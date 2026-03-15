Çekişmeli boşanma davaları tarihe karışıyor: Milyonları ilgilendiren düzenleme yolda

12. Yargı Paketi ile birlikte çekişmeli boşanma davalarında yepyeni bir döneme giriliyor. Hazırlanan yeni düzenleme sayesinde, mahkemelerde yıllarca süren boşanma süreçleri arabuluculuk sistemi devreye sokularak çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.

Başarı oranı %83 ancak yoğunluk sürüyor

Türkiye'de 2017 senesinden itibaren uygulanan arabuluculuk sistemi, bugüne kadar 2 milyon 54 bin 423 dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını sağlayarak yüzde 83 oranında büyük bir başarı yakaladı. Ancak bu yüksek çözüm oranına rağmen adliyelerdeki iş yükü ve dosya yoğunluğu devam ediyor.

8-10 yıllık davalar tarihe karışıyor

Mahkemelerdeki bu yoğunluğu hafifletmek amacıyla, uzlaştırma ve arabuluculuk mekanizmalarının kapsamı 12. Yargı Paketi ile daha da genişletiliyor. Yeni sisteme göre, normal şartlarda 8 ila 10 yıl kadar uzayabilen çekişmeli boşanma davalarının süresi ciddi oranda düşürülecek. Taraflar, mahkeme huzurunda boşanma kararı konusunda hemfikir olduklarını beyan ettikleri an, söz konusu dosya doğrudan arabulucuya sevk edilecek.

Tazminat ve velayet ayrı görülecek

Arabuluculuk aşamasında hazırlanan tutanak direkt olarak nüfus müdürlüğüne iletilecek ve boşanma kararı vakit kaybedilmeden kesinleşecek. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın aktardığı habere göre; evliliğin sonlandırılması hızlansa da nafaka, velayet ve maddi/manevi tazminat gibi boşanmanın yan (fer’i) sonuçlarını kapsayan uyuşmazlıklar, yargılama süreci içerisinde ayrı bir başlık altında değerlendirilmeye devam edecek.







