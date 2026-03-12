Yargıtay'dan flaş kira sözleşmesi kararı: Çekilmezlik varsa fesih mümkün

'Çekilmezlik hali' detayı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, incelemesi sonrasında, “Herhangi bir nedenle, sürekli edinimli sözleşmeler kapsamında olan kira sözleşmesinde, taraflardan biri için çekilmezlik hali ortaya çıkmışsa, o tarafın sözleşme ile bağlı kalması beklenemez” denildi.

Kararda, şu görüşe yer verildi:

“Çekilmezlik halinin varlığında, taraflardan her biri, fesih süresine uyma şartıyla, sözleşmeyi her zaman feshetme hakkını kullanabilir. Genel kural niteliğinde olan bu tür fesih hakkı, konut ve çatılı iş yeri kirası dahil, her türlü kira ilişkisinde kullanılabilir”







