Devler listesine Türkiye damgası! En çok altın alan 15 ülke belli oldu, işte dikkat çeken rezerv

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dünyanın en çok altın alan ülkeleri belli oldu. Dünya devlerinin yer aldığı listeye Türkiye damga vurdu. İşte pek çok Amerika, Avrupa ve Asya ülkesini geride bırakan Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, son 5 yıllık süreçte (2020-2025/26 arası) merkez bankalarının altın alımları tarihi rekor seviyelere ulaştı.
Türkiye en çok altın alan ülkeler listesinde podyuma yükselen devletlerin arasında yer aldı. Kasasında 600 tonun üzerine rezerv bulundurmaya devam eden Türkiye, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülke ne kadar altın aldı? İşte son 5 yılda en çok altın satın alan 15 ülke...
15- BAE: 51.7 ton
14- Rusya: 55.4 ton
13- Çekya: 62.8 ton
12- Katar: 73.0 ton
11- Irak: 74.6 ton
10- Singapur: 77.3 ton
9- Macaristan: 78.5 ton
8- Tayland: 80.6 ton
7- Japonya: 80.8 ton
6- Azerbaycan: 83.6 ton
5- Brezilya: 105.1 ton
4- Hindistan: 245.3 ton
3- Türkiye: 251.8 ton
2- Polonya: 314.6 ton
1- Çin: 357.1 ton