Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Devler listesine Türkiye damgası! En çok altın alan 15 ülke belli oldu, işte dikkat çeken rezerv

14:56 15/03/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dünyanın en çok altın alan ülkeleri belli oldu. Dünya devlerinin yer aldığı listeye Türkiye damga vurdu. İşte pek çok Amerika, Avrupa ve Asya ülkesini geride bırakan Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, son 5 yıllık süreçte (2020-2025/26 arası) merkez bankalarının altın alımları tarihi rekor seviyelere ulaştı.


Türkiye en çok altın alan ülkeler listesinde podyuma yükselen devletlerin arasında yer aldı. Kasasında 600 tonun üzerine rezerv bulundurmaya devam eden Türkiye, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülke ne kadar altın aldı? İşte son 5 yılda en çok altın satın alan 15 ülke...

15- BAE: 51.7 ton

14- Rusya: 55.4 ton



13- Çekya: 62.8 ton


12- Katar: 73.0 ton


11- Irak: 74.6 ton


10- Singapur: 77.3 ton


9- Macaristan: 78.5 ton


8- Tayland: 80.6 ton


7- Japonya: 80.8 ton


6- Azerbaycan: 83.6 ton


5- Brezilya: 105.1 ton


4- Hindistan: 245.3 ton


3- Türkiye: 251.8 ton


2- Polonya: 314.6 ton


1- Çin: 357.1 ton

#altın
#Dünya Altın Konseyi
#WGC
#Türkiye
#altın rezervi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
