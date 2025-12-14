Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı müjdesini verdi. Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi. Peki 3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman, alım hangi kadro ve branşlarda olacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadrosunu güçlendirecek yeni bir adım atılıyor. Personel ihtiyacına dikkat çeken Bakan Göktaş, hizmetlerin daha etkin ve nitelikli sunulabilmesi için 3 bin yeni personelin istihdam edileceğini açıkladı. Yapılacak alımlarla birlikte sahadaki kapasitenin artırılması hedefleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Bakan Göktaş tarafından açıklamanın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde yapılması nedeniyle, başvurularının ocak ayından sonra başlaması bekleniyor. Başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı belli olduğunda detaylar Yenişafak.com'da yer alacaktır.