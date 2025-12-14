Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldı: Yeni yıl öncesi 15 ücretsiz oyun geliyor

Yeni Şafak
23:3014/12/2025, Pazar
Epic Games’in yılbaşı kampanyası öncesi ücretsiz dağıtacağı 15 oyun sızdırıldı. Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human ve Mortal Kombat 11 gibi normalde yüksek fiyatlı yapımların da listede yer aldığı öne sürülüyor.

Epic Games Store, yılbaşı dönemine sayılı günler kala oyunseverleri yakından ilgilendiren iddialarla gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesinde günlük ücretsiz oyun kampanyası düzenlemesi beklenen Epic Games’in, 2025’in son günlerine kadar vereceği oyunların listesi sızdırıldı.


Normal dönemlerde haftada bir ya da iki oyunu ücretsiz hâle getiren platform, yılbaşı kampanyalarında ise her gün yeni bir oyunu erişime açıyor. Son sızıntılara göre bu yılki liste, bugüne kadarki en dikkat çekici kampanyalardan biri olabilir.


Listede yüksek bütçeli yapımlar var


Sızıntıya göre Epic Games, yalnızca bağımsız yapımlarla yetinmeyecek. Normalde binlerce liraya satılan ve geniş oyuncu kitlesine hitap eden yapımların da ücretsiz olarak sunulması bekleniyor. Özellikle Red Dead Redemption 2 ve Detroit: Become Human gibi oyunların listede yer alması, kampanyaya olan ilgiyi şimdiden artırmış durumda.


İşte sızdırılan listeye göre Epic Games’in yılbaşı öncesi ücretsiz vereceği oyunlar

  • Hogwarts Legacy (11 Aralık)
  • Jurassic World: Evolution 2 (18 Aralık)
  • Desperados 3 (19 Aralık)
  • Total War: Warhammer (20 Aralık)
  • Tropico 5 (21 Aralık)
  • Chicken Police - Paint it Red! (22 Aralık)
  • Loop Hero (23 Aralık)
  • Lego Batman (24 Aralık)
  • Commander Keane (25 Aralık)
  • Farming Simulator 2022 (26 Aralık)
  • Slime Rancher 2 (27 Aralık)
  • Terraria (28 Aralık)
  • Detroit: Become Human (29 Aralık)
  • Mortal Kombat 11 (30 Aralık)
  • Red Dead Redemption 2 (31 Aralık)

Epic Games cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak geçmiş yıllardaki kampanya takvimleri dikkate alındığında, sızıntının büyük ölçüde gerçeğe yakın olabileceği değerlendiriliyor.

