ASKİ 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Ankara’da uygulanacak su kesintisi programı merak kazandı. ASKİ resmi sitesinden dün için yapılan açıklamaya göre, Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı sağlanmadı. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek? ASKİ 15 Aralık 2025 su kesintisi programı

15 ARALIK ASKİ KESİNTİ PROGRAMI

ASKİ tarafından 15 Aralık tarihinde yapılan güncel açıklama şöyle:

Şu Anda Sistemlerimizde Kayıtlı Herhangibir Kesinti veya Çalışma Bulunmamaktadır. Sorunlarınız için Alo 153 numaramızı arayabilirsiniz..

İlçe İlçe Su Kesinti Listesi: Etimesgut'ta Su Basıncı Düşüyor ASKİ'nin açıklamasına göre 14 Aralık 11.15 – 15 Aralık 10.00 saatleri arasında Etimesgut'ta yoğun kullanım nedeniyle basınç düşüşü yaşanıyor. Etkilenen mahalleler: Yeni Bağlıca, Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu mahallelerinin tamamı ile Alsancak, Süvari ve 30 Ağustos mahallelerinin bir bölümü.



Mamak'ta İlçe Genelinde Kesinti Uyarısı ASKİ, 14 Aralık 18.00 – 15 Aralık 03.30 saatleri arasında Mamak ilçesi genelinde su basıncında düşüş ve yer yer kesinti yaşanabileceğini duyurdu. Kesintinin ana nedeni yoğun su tüketimi olarak açıklandı.

Yenimahalle'de Kuraklık Nedeniyle Kesinti 14 Aralık 18.20 – 15 Aralık 08.00 saatleri arasında Yenimahalle'de kuraklık ve artan tüketim nedeniyle su basıncında düşüş ve kesinti yaşanabileceği bildirildi. Etkilenen mahalleler: Susuz, Yunus Emre, Pamuklar, Demetevler, Özevler, Yeşilevler, Karşıyaka, Kaletepe, Çiğdemtepe ve Barıştepe.


