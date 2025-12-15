SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ: Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ödemesi Ne Zaman, Ne Kadar Yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ile ilgili Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'den açıklama geldi. Kahveci'nin ifadelerine göre; bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündemde. Bu teklifin sağlık çalışanları tarafından yeterli memnuniyet yaratmadığı, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda rakamın revize edilmesi gerektiği sendikalar tarafından açıkça ifade ediliyor.